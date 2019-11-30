УАЗ напомнил о своих трудовых наградах

Ульяновский автомобильный завод в ноябре отмечает важное для него событие — в 1977-м году автопроизводителю за УАЗ-452 выдали государственный Знак качества.

В советский период это была очень высокая награда, и УАЗ ее получал не только в 1977 году, но также и годом ранее.

Тогда государственный Знак качества был присвоен грузовому УАЗ-452Д и двигателю УМЗ-451М.

Как сообщается в официальной группе Ульяновского Автомобильного Завода, в 1976 году завод получил второй орден Трудового Красного Знамени.

Первая такая награда УАЗ была выдана в 1966 году, и тогда ее присвоили за досрочное выполнение плана.