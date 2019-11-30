Ульяновский автомобильный завод в ноябре отмечает важное для него событие — в 1977-м году автопроизводителю за УАЗ-452 выдали государственный Знак качества.
УАЗ напомнил о своих трудовых наградах
30.11.2019 19:49
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В советский период это была очень высокая награда, и УАЗ ее получал не только в 1977 году, но также и годом ранее.
Тогда государственный Знак качества был присвоен грузовому УАЗ-452Д и двигателю УМЗ-451М.
Как сообщается в официальной группе Ульяновского Автомобильного Завода, в 1976 году завод получил второй орден Трудового Красного Знамени.
Первая такая награда УАЗ была выдана в 1966 году, и тогда ее присвоили за досрочное выполнение плана.
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