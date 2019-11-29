Volkswagen выпустил «заряженные» Polo GTS и Virtus GTS

Volkswagen представил «заряженную» версию Virtus, а под таким названием в Южной Америке продаётся седан, который в России предлагают под названием Polo.

На южноамериканском рынке с 2018 года доступно новое поколение Virtus. Ожидается, что в РФ новое поколение Polo будет выглядеть как южноамериканский вариант.

Volkswagen Virtus выпускают в Бразилии, и теперь обычная версия «четырехдверки» дополнена модификацией GTS. Ее можно назвать «заряженной», так как она стала самой мощной в серии.

Внешне Virtus GTS можно отличить по 17-дюймоовым колесным дискам, изменённому переднему бамперу и спойлером на крышке багажника.

В салоне седана установили кресла с улучшенной боковой поддержкой и цифровую панель приборов.

Самое главное изменение в Virtus GTS находится под капотом, где седан получил 1,4-литровый TSI со 150-сильной отдачей. Пару мотору составляет шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

Одновременно с Virtus GTS был представлен соплатформенный Polo GTS, который получил идентичный пакет обновлений.

Представленные новинки в Бразилии появятся в продаже в следующем году. Цены на Virtus GTS и Polo GTS пока не объявили.