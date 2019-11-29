Продажи автомобилей С-класса снизились на 27% в октябре

По их информации, в октябре на российском рынке было реализовано 15 168 таких машин, что на 27% меньше.

Lada Vesta остается лидером сегмента с результатом 8 469 реализованных экземпляров, что на 15% меньше. На второй строчке самых востребованных авто С-класса располагается Skoda Octaviа.

Ее объемы продаж составили 1 914 ед., что меньше на 15,5%. В тройке лидеров оказался KIA Cerato с показателем 1 443 ед., что хуже на 24%.

KIA Ceed и Toyota располагаются в пятерке лидеров – 1 385 ед. (-34%) и 560 ед. (+36,6%).

В десятке лидеров оказались: Hyundai Elantra — 504 ед. (+18,6%), Mercedes-Benz CLA -Класса — 233 ед. (+606%), Ford Focus — 123 ед. (-89%), Mazda3 — 74 ед. (-56,2%) и Audi A3 — 73 ед. (-41%).