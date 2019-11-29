Электрический кроссовер Audi e-tron увеличил запас хода

Компания Audi технически обновила свой электрический кроссовер e-tron, и после доработок он получил дополнительных 25 км пробега на одном заряде.

Силовая установки батарея в Audi e-tron осталась без изменений, но была улучшена рекуперация, и изменена система работы электрических моторов.

За счет изменений система рекуперации стала чаще работать и интенсивней подзаряжать тяговый аккумулятор.

Также автопроизводитель изменил работы переднего мотора, который теперь подключается только во время резких разгонов.

В режиме обычного движения работает только электрический двигатель, расположенный на задней оси.

После доработок Audi e-tron 55 quattro с 408-сильной силовой установкой способен на одном заряде по циклу WLTP проехать 436 км.

Версия кроссовера 50 quattro с агрегатом мощностью 313 л.с. после обновления на одном заряде проедет 336 км.

Помимо технических изменений электрический кроссовер получил пакет S line, в который входят новые 20-дюймовые колесные диски, новые бамперы и различные декор, а также перенастроенная подвеска.

Обновлённый Audi e-tron 55 quattro в Европе уже можно заказать за 80 900 евро, а версия с 313-сильной силовой установкой обойдется от 69 100 евро.