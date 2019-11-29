Начались продажи дешевого аналога внедорожника Range Rover

На китайском рынке появился в продаже еще один аналог модели Range Rover.

На этот раз свой «Range Rover» запустила в продажу компания Hanlong Auto, которая предлагает модель с названием Hunkt Canticie.

Новинка во многом напоминает дизайн Range Rover, тем не менее он имеет отличия в виде решетки радиатора, бамперов и оптики.

Размеры автомобилей идентичны, а технически это абсолютно разные машины. Китаец предлагается с 4-цилиндровым двигателем объёмом два литра, который имеет мощность 218 л.с., работая в паре с 8-ступенчатой автоматической КП.

Система привода будет только на переднюю ось. В основе внедорожника расположилась платформа от китайского Zotye T800.

В списке оборудования новой модели есть много опций и систем, а ей стоимость варьируется от 159 800 юаней (1,46 млн рублей), тогда как оригинальный Range Rover предлагают за 1,6 млн юаней.