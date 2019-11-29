Kia Seltos с премиальным тюнингом представили на рендерах

Недавно даже была названа дата старта продаж, о чем более подробно сообщалось ранее. Kia Seltos недавно был представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе.

На мотор-шоу была показана версия для американского рынка, а также несколько внедорожных версий модели. Последние дебютировали в качестве концептов.

Между тем дизайнеры портал «Колеса.ру» решили подготовить рендерные изображения, представив, как мог бы выглядеть бюджетный кроссовер с премиальным тюнингом.

Для этого, кроссоверу добавили больше хромированных элементов, изменений бамперы, предложили новые колесные диски, сдвоенные патрубки выхлопной системы, а корпуса зеркал и крышу выполнили в черном цвете.

Рендеры kolesa.ru.