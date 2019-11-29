Volkswagen Tiguan стал бестселлером сегмента кроссоверов в Европе

Немецкий кроссовер не только возглавил сегмент SUV на рынке Европы, но еще и вошел в пятерку самых продаваемых автомобилей.

Наибольший рост продаж Volkswagen Tiguan был зафиксирован на территории Германии. В общей сложности в октябре было продано 18 543 кроссовера, что на 22,1% больше.

Лидером европейского рынка остается Volkswagen Golf с результатом 34 362 ед., что больше на 6,4%. Второй результат показал автомобиль Renault Clio, который разошелся тиражом в количестве 19 576 единиц, что хуже на 17,4%.

Третье место среди самых продаваемых автомобилей в ЕС занял Volkswagen Polo. Его продажи сократились на 7,8% и составили 19 225 штук.

Ford Fiesta стал четвертым с показателем 18 919 проданных экземпляров, что на 9,5% меньше.

В десятке лидеров оказались следующие модели:

Toyota Yaris (18 280 ед., -3,7%),

Renault Captur (17850 ед., +44,7%),

Peugeot 208 (17746 ед., -0,9%),

Citroen C3 (17698 ед., +4,1%),

Skoda Octavia (17608 ед., -2,5%).