Немецкий кроссовер не только возглавил сегмент SUV на рынке Европы, но еще и вошел в пятерку самых продаваемых автомобилей.
Volkswagen Tiguan стал бестселлером сегмента кроссоверов в Европе
Наибольший рост продаж Volkswagen Tiguan был зафиксирован на территории Германии. В общей сложности в октябре было продано 18 543 кроссовера, что на 22,1% больше.
Лидером европейского рынка остается Volkswagen Golf с результатом 34 362 ед., что больше на 6,4%. Второй результат показал автомобиль Renault Clio, который разошелся тиражом в количестве 19 576 единиц, что хуже на 17,4%.
Третье место среди самых продаваемых автомобилей в ЕС занял Volkswagen Polo. Его продажи сократились на 7,8% и составили 19 225 штук.
Ford Fiesta стал четвертым с показателем 18 919 проданных экземпляров, что на 9,5% меньше.
В десятке лидеров оказались следующие модели:
Toyota Yaris (18 280 ед., -3,7%),
Renault Captur (17850 ед., +44,7%),
Peugeot 208 (17746 ед., -0,9%),
Citroen C3 (17698 ед., +4,1%),
Skoda Octavia (17608 ед., -2,5%).