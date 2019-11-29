Составлен топ-5 самых доступных трехлетних бизнес-седанов в РФ

Автоэксперты в России составили рейтинг, в котором рекомендуют для покупки трехлетние седаны бизнес-класса, представленные на вторичном рынке.

Одним из самых популярных седанов на российским рынке является Toyota Camry, а он и возглавляет топ-5 самых доступных трехлетних бизнес-седанов в РФ.

Модель с хорошим оснащением и автоматической КП можно купить за 950 тыс. рублей. KIA Optima оказалась на втором месте списка с ценником около 800 тысяч рублей за модель в хорошем состоянии с передним приводом и двухлитровым двигателем.

Впрочем, некоторые экземпляры можно выбрать и за меньшую стоимость, но в них пробег будет порядка 200 тысяч экземпляров.

В тройке рейтинга по версии «АвтоВзгляда» расположился Ford Mondeo пятой генерации. За 850 тысяч рублей можно найти седан в хорошем состоянии с 2,5-литровым двигателем.

Эксперты отмечают, что такие седаны являются популярными среди таксистов, поэтому при выборе автомобиля нужно быть внимательным.

Mazda6 и Toyota Camry замыкают топ-5 с ценниками от 900 тыс. и 950 тыс. рублей соответственно. Эти модели можно приобрести с 2,0- и 2,5-литровым двигателями с пробегом до 100 тысяч км.