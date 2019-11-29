Замена амортизаторов на автомобиле

От состояния амортизаторов на автомобиле во многом зависит не только удобство, но и безопасность езды. При возникновении неисправности амортизаторов необходимо срочно их заменить или отремонтировать.

Замена переднего амортизатора

Необходимо учитывать, что долив жидкости, как и замена сальников, при неисправности амортизаторов способны только немного отодвинуть тот момент, когда заменить их будет совершенно необходимо. Если по результатам осмотра выясняется, что амортизатор не подлежит ремонту, то необходимо выполнить его замену. Для этого надо сначала купить передний амортизатор, а затем сделать следующее:

Вывесить предназначенное для ремонта переднее колесо и закрепить его упорами. После откручивания двух болтов, скрепляющих стойку с поворотным кулаком, отсоединить рулевой наконечник с использованием съемника.

В переднеприводном авто отделить шланг тормозной системы и открутить гайки, прикрепляющие расположенную сверху подушку.

Достать из арки амортизатор и выполнить стяжку пружины до освобождения опорной чашки.

После откручивания центральной гайки снять амортизатор, пылезащитник и отбойник.

Установить новый амортизатор, после чего произвести все перечисленные действия в обратном порядке.

Замена заднего амортизатора

Чтобы установить новый задний амортизатор на автомобиле, нужно совершить такую последовательность операций:

Установить авто на первую передачу и поместить страховочные стопоры под передние колеса.

Приподнять при помощи домкрата заднюю часть автомобиля, в обязательном порядке установив около домкрата дополнительные опоры в целях повышения безопасности.

Открутить с использованием подходящего гаечного ключа крепежный болт, прикрепляющий нижнюю часть амортизатора к мосту, и удалить втулку.

Открутить гайку, которая крепит амортизатор к кузову, и снять старый узел.

Прикрепить новый амортизатор путем выполнения тех же самых действий в обратном порядке. После его прикрепления отрегулировать высоту таким образом, чтобы низ входил в кронштейн, зафиксированный на мосту авто.

После установки втулки выполнить окончательную фиксацию амортизатора.

Справиться с самостоятельной заменой амортизатора может любой автовладелец, имеющий минимальный опыт выполнения ремонтных работ. Для этого потребуются лишь время, желание и навыки обращения с простейшими инструментами. Такой подход позволяет сэкономить довольно значительные деньги на оплате услуг СТО.