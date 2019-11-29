Авто класса LCV (микроавтобус) Peugeot Traveller по удобству и оснащенности относится к сегменту. «премиум». Этот французский минивэн успешно конкурирует с аналогичными транспортными средствами Volkswagen Multivan и Mercedes-Benz V-Class, выпускаемыми в Германии.

Внешний и внутренний вид Peugeot Traveller

Микроавтобус Peugeot Traveller имеет современный, изящный и стильный внешний вид, что достигается за счет следующих особенностей:

семнадцатидюймовые оригинальные диски;

дневные светодиодные ходовые фонари;

вертикальная решетка на радиаторе;

большое количество модных штрихов, которые изготовитель использовал в оформлении экстерьера.

Все перечисленные особенности выделяют микроавтобус Peugeot Traveller в дорожном потоке и обращают на себя внимание окружающих. При этом салон минивэна является просторным и функциональным, а стоимость – справедливой. В Краснодарском крае купить Peugeot Traveller можно у официального дилера http://peugeot.yug-avto.ru/models/passenger/traveller/. Внутреннее оформление микроавтобуса сделано с упором на комфорт пассажиров и водителя. Для получения необходимого свободного пространства предусмотрена возможность настройки третьего ряда сидений в конфигурациях 1/3 и 2/3. Долговечность и практичность современных материалов, использованных для отделки, обеспечивают привлекательный внешний вид авто даже после большого пробега.

Технические параметры Peugeot Traveller

Эффективность использования французского микроавтобуса в российских условиях обеспечивается за счет его оснащения двумя типами двигателей. В дилерском салоне можно приобрести минивэны Peugeot Traveller, оснащенные дизельными моторами объемом 1,6 л и мощностью 95 л. с., а также автомобили, оснащенные дизельными моторами объемом 2,0 л и мощностью 150 л. с. Производитель предлагает обширный выбор трансмиссий. Модели с двигателем объемом 1,6 л оснащаются пятиступенчатой механической КПП или шестирежимной АКПП, а модели с мотором объемом 2,0 л – только шестидиапазонной АКПП.

Универсальный микроавтобус Peugeot Traveller прекрасно подходит для перевозок пассажиров при совершении деловых и туристических поездок, а также путешествий всей семьей. В нем имеется все, что нужно для обеспечения удобства в продолжительных поездках. Благодаря сочетанию таких характеристик с небольшим расходом горючего он успешно конкурирует с автомобилями того же класса, выпускаемыми ведущими мировыми производителями.