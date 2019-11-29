Названы регионы-лидеры РФ по продажам иномарок с пробегом

Данные были обнародованы за период с января по октябрь 2019 года, а отчет подготовило агентство «Автостат».

Аналитики назвали регионы-лидеры РФ по продажам иномарок с пробегом, которых в общей сложности на вторичном рынке было продано 3,3 млн экземпляров, что на 1% больше.

Лидирует по объёмам продаж рынок Подмосковья, где за 10 месяцев года было продано 242 тыс. иномарок с пробегом, что на 10% больше.

Столица России стала второй с показателем 197,3 тыс. ед. и отрицательной динамикой – 9%. В тройке лидеров оказался Краснодарский край – 151,3 тыс. ед.

Санкт-Петербург и Свердловская область располагаются на четвертом и пятом месте — 136,4 тыс. шт. (-5%) и 98 тыс. шт., (-1%).

В топ-10 регионов России по продажам подержанных иномарок оказались:

Новосибирская область (94,7 тыс. ед.; +2%),

Ростовская область (91,6 тыс. ед.; -1%),

Приморский край (89,5 тыс. ед.; +3%),

Красноярский край (81,8 тыс. ед.; +4%),

Башкортостан (80,5 тыс. ед.; +3%).