В России отзывают почти 36 тысяч автомобилей Mazda CX-7

Информация об отзывной кампании появилась на сайте Росстандарта.

В сообщении ведомства говорится о необходимости отправить на сервис почти 36 тысяч автомобилей Mazda.

Отзывным стал 35 801 автомобиль Mazda CX-7, реализованный на российском рынке в период с марта 2007 года по конец апреля 2013 года.

В указанных транспортных средствах есть необходимость проверки и в случае необходимости замены задних фонарей.

В них может происходить помутнение рассеивателя заднего фонаря, что при включении фонаря стоп-сигнала или заднего габаритного фонаря выглядит белым.

Все работы в рамках сервисной акции будут проведены за счет компании.