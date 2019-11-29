Продажи новых гибридных машин в России снизились на 6%

Объёмы реализованных экземпляров гибридных авто остаются низкими в России, а в этом году еще и наблюдается тенденция сокращения продаж.

Российские аналитики из «Автостат» провели исследование и выяснили, что за десять месяцев этого года в нашей стране было продано 266 новых автомобилей с гибридной силовой установкой, что на 6% меньше, чем годом ранее.

В прошлом году таких машин было продано 286 авто. Более половины от общего объёма продаж пришлось на модели Lexus – 138 экземпляров, что на 39% больше.

Гибриды Porsche оказались на втором месте с результатом 53 ед. и ростом в 2,1 раза.

Следующими в рейтинге оказались Land Rover (22 ед.; рост в 2 раза), Mercedes-Benz (22 ед.; -41%) и Volvo (17 шт.; рост в 3,4 раза).

Среди моделей лидерами по продажам являются: Lexus RX и UX, Porsche Cayenne, Lexus NX 300h и Land Rover Range Rover.