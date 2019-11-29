Сервис автозайма CarMoney рассказал об автокредитах и платежах по ним за период с начала года.

Результаты исследования оказались в распоряжении «Комерсанта». Как выяснилось, владельцы Lada Granta чаще всех не платят автокредит, при этом владельцы Nissan Almera, Mitsubishi Outlander и Toyota Corolla оказались наиболее пунктуальными и вносят платежи регулярно и без задержек.

После Гранты на втором месте оказались автомобили Opel Astra, по которым также наблюдается высокий процент просрочек.

Процент просрочек у Гранты составил 43%, а у «Опель Астра» — 41%. В тройке оказался Hyundai Accent с показателем 40% и такой же результат у Renault Logan.

В прошлом году лидерами по просрочкам стали Ford Focus, Toyota Camry, Chevrolet Cruze и Hyundai Solaris.

В десятке с высоким процентом просрочек оказались еще Focus, Toyota Camry, Hyundai Solaris, Kia Rio и Chevrolet Cruzе.