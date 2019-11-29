В Японии будут обязательными системы автоматического торможения

Японии автопроизводителей обяжут оснащать системой автоматического торможения все типы легковых автомобилей, включая кей-кары, а также легкие коммерческие машины.

Сейчас данная инициатива готовится для утверждения правительством, а после принятия закона он начнёт действовать с 1 апреля 2021 года.

После этой даты все выпущенные машины должны быть обязательно оснащены системой экстренного торможения.

По уже утвержденным параметрам продаваемый в Японии легковой автомобиль должен иметь возможность полной остановки со скорости 30 км/ч перед пешеходом, замедления скорости с 60 км/ч до впереди двигающейся машины на скорости 20 км/ч и возможность полной остановки со скорости 40 км/ч перед стоящим авто.

Как пишет «Авторевю» со ссылкой на издание Asahi, на японском рынке в прошлом году почти 85% проданных авто уже были оснащены системой автоматического торможения, поэтому для местных автопроизводителей новые требования не смогут создать сложностей.