Новый турбомотор для «уазиков» уже проходит испытания

Турбированный мотор мощностью 180 лошадиных сил уже тестируют на стенде, об этом написала газета «Панорама УАЗ».

Источник ссылается на генерального директора Ульяновского автозавода Адиля Ширинова. По его словам, турбированнный ДВС во внедорожнике «Патриот» появится в 2020 году.

В основе нового ДВС лежит уже проверенный временем блок цилиндров ЗМЗ-406. Агрегат получил трубокомпрессор, а сам проект пока носит название 406.10.

В целом проект турбированного двигателя на Заволжском моторном заводе зародился еще 20 лет назад, но до серийного производства его так и не довели.

Напомним, УАЗ разрабатывает новый внедорожник, который по сути будет являться глубоко модернизированным УАЗ «Патриот».

В будущей машине будет новая рама и подвеска, а также перепроектированный кузов. Ориентировочно стоимость нового российского рамного внедорожника составит 1,5 млн рублей.