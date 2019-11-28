Турбированный мотор мощностью 180 лошадиных сил уже тестируют на стенде, об этом написала газета «Панорама УАЗ».
Новый турбомотор для «уазиков» уже проходит испытания
28.11.2019 23:45
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Источник ссылается на генерального директора Ульяновского автозавода Адиля Ширинова. По его словам, турбированнный ДВС во внедорожнике «Патриот» появится в 2020 году.
В основе нового ДВС лежит уже проверенный временем блок цилиндров ЗМЗ-406. Агрегат получил трубокомпрессор, а сам проект пока носит название 406.10.
В целом проект турбированного двигателя на Заволжском моторном заводе зародился еще 20 лет назад, но до серийного производства его так и не довели.
Напомним, УАЗ разрабатывает новый внедорожник, который по сути будет являться глубоко модернизированным УАЗ «Патриот».
В будущей машине будет новая рама и подвеска, а также перепроектированный кузов. Ориентировочно стоимость нового российского рамного внедорожника составит 1,5 млн рублей.
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