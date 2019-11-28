Появилась фотография нового Hongqi H7 от экс-дизайнера Rolls-Royce

Седан Hongqi H7 скоро переживет смену поколений. Автомобиль уже анонсирован маркой, а между тем в распоряжении китайских СМИ оказалась первая фотография.



Второе поколение премиального седана создают на совершенно новой платформе, а над его дизайном работал экс-дизайнер Rolls-Royce Джайлс Тейлор.

Hongqi H7 также станет первой моделью бренда, на которой дебютирует измененный логотип. К слову в планах компании к 2025 году вывести на рынок 15 электрических авто и два с обычными ДВС.

Что касается Hongqi H7, то есть данные, что он получит турбированный четырехцилиндровый двигатель, который получит три варианта форсировки и будет работать с роботизированной КП с двумя сцеплениями.