Российские аналитики рассказали, какой средний возраст автомобилей в автопарке по состоянию на середину 2019 года.

Как выяснили в агентстве «Автостат», средний возраст легковых автомобилей в РФ составил 13,4 года.

При этом показатель разный у иномарок и отечественных авто. Так, средний возраст иномарок составляет 11,2 года, а у отечественных машин показатель составил 17 лет.

Если говорить о возрасте автомобилей разных марок, то самый молодой парк у китайских моделей – 7,4 года.

Корейские автомобили в парке имеют возраст 7,8 лет, а американские – 10,7 года. Средний возраст у машин европейского происхождения составил 11,1 года, а японского – 13,4 года.

Модели УАЗа имеют возраст в среднем 15,1 года, а LADA – 16,4 года.