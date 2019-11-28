Как строится бизнес на машинокомплектах и б/у запчастях

Если вашему автомобилю от пяти до двадцати лет, то наверняка вам хоть раз довелось побывать на авторазборке. Это магическое место для всех автовладельцев. Там можно найти дефицитные запчасти и купить дорогостоящие механизмы по очень доступной цене. Поэтому их популярность с годами только крепнет. Сегодня мы решили узнать, как устроена работа таких авторазборок изнутри, и для этого обратились за помощью к специалистам разборки «АвтоСтронг-М». Они согласились ответить на самые популярные вопросы, связанные с этим бизнесом.

Откуда берутся детали?

Автомобили могут оказываться на авторазборке по разным причинам.

Основная – машина попала в ДТП. В таких случаях, в Европе, автомобили просто нет смысла восстанавливать – слишком дорого. Сломались какие-то ключевые механизмы, ремонт которых обойдется в половину или больше стоимости машины. Некоторые владельцы считают такие траты не оправданными и предпочитают просто выручить деньги за машину, сдав ее на запчасти. Иногда машины сдают, потому что у владельцев больше нет надобности или возможности на них ездить. Например, это могут быть люди пенсионного возраста, которые не могут водить в силу проблем со здоровьем. Либо те, кто купил новую машину, а старая никак не продается.

Если говорить о «гражданстве» машин, то мы специализируемся на «европейцах». Европейские машины, как показала практика, отличаются более высоким качеством сборки и эксплуатируются в лучших условиях. Заправляются хорошим топливом, ездят по хорошим дорогам и регулярно проходят техническое обслуживание. Чтобы найти европейские автомобиль без техосмотра, надо очень постараться. Но мы, конечно, принимаем на собственные авторазборки в Европе только те автомобили, у которых есть все необходимые документы.

Как отбирают детали?

Строго. Сразу отсеиваются те запчасти, по которым чисто по визуальным признакам видно, что они уже непригодны. Затем машина разбирается, и все «живые» детали и механизмы отправляются на проверку работоспособности и степень износа к нашей команде мастеров. Они проводят все необходимые тесты и, если в состоянии запчасти есть отклонения от технических норм, дефекты в работе или она имеет слишком большую степень износа, то отправляется в брак и утилизацию. Мы выставляем на продажу только детали с высоким рабочим ресурсом, которые прослужат клиентам еще не один год.

Можно ли вернуть деталь?

Да, в течение гарантийного срока. На такие сложные механизмы как коробки передач, раздаточные коробки, редуктора он у нас 2 недели, а на двигатели – 30 дней. В этом плане покупатель абсолютно защищен. Если после установки в на СТО деталь не выдержала проверку в работе, то ее можно обменять на другую либо получить обратно деньги.

Действительно ли запчасти стоят гораздо дешевле?

Точно дешевле новых, причем минимум в несколько раз. Ну а так уже каждая разборка б/у запчастей сам выставляет стоимость, ориентируясь на среднюю по рынку. Мы крупная компания с собственными авторазборками в Европе, поэтому может позволить себе выставлять цену ниже рыночной без ущерба для прибыльности бизнеса, а также предлагаем рассрочку на запчасти для удобства клиентов.