Chery начала продажи большого кроссовера X95 под брендом Jetour

Китайская компания сообщила о начале реализации нового полноразмерного кроссовера под молодым брендом Jetour.

Новинка с названием X95 появилась в продаже в Китае по цене от 101 900 юаней или 927 тыс. рублей.

Топовая комплектация оценена в 155 900 юаней или около 1,4 млн рублей. Jetour X95 предлагают в шести комплектациях с 1,5 или 1,6-литровым двигателем.

Их мощность составляет 156 и 197 л.с. Среди трансмиссии предлагается только 7-ступенчатый робот, который работает только с переднеприводной системой.

Новинка продается в пяти-, шести- и семиместной версиях. Ее габариты сопоставимы с Toyota Highlander, а дизайн был разработан собственными силами компании.