УАЗ оснастит УАЗ «Пикап» автоматической коробкой передач

Весной следующего года начнутся продажи УАЗ «Пикап» с автоматической трансмиссией, как у УАЗ «Патриот».

Такие данные приводит «АВТОСТАТ» со ссылкой на представителей «Соллерс». В пресс-службе российской компании также сообщили, что в 2020 году в продажу поступит несколько спецверсий моделей УАЗ.

Подробно про спецверсии расскажут только ближе к старту продаж.

Напомним, 1 октября стартовали продажи УАЗ «Патриот» с автоматической шестиступенчатой коробкой передач Punch Powerglide 6L50 и 150-сильным мотором ЗМЗ Про.

Стоимость УАЗ «Патриот» с «автоматом» составляет 1 034 000 рублей минимум без учета спецпредложений.

Комплектация «Премиум» получила ценник 1 180 000 рублей, а «Статус» и Edition I предлагают за 1 268 000 и 1 298 000 рублей соответственно