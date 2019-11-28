Кроссовер Honda HR-V получил спортивную внешность

Honda на домашнем рынке представила новую версию кроссовера Vezel, который на некоторых рынках продается под названием HR-V.

Представленная новинка получила название Modulo X, и по сути это обычный вариант «паркетника» только в спортивном стиле.

Технически Vezel Modulo X полностью повторяет обычный Vezel, но в салоне новинки установили спортивные кресла с обогревом, увеличенный сенсорный дисплей мультимедийной системы и коврики с маркировкой серии.

Внешне «спортивный» кроссовер можно будет отличить по черным вставкам, двойным патрубкам выхлопной системы и корпусам боковых зеркал.

Силовые агрегаты Vezel Modulo X предлагаются те же, что и у Vezel, а именно 1,5-литровый ДВС и гибридная силовая установка на базе атмосферного 1,5-литрового 5 i-VTEC.

В Японии за Honda Vezel Modulo X просят в 3 467 200 йен, что в пересчете около 2 млн рублей.