В новом рейтинге, подготовленном аналитиками «Автостат», оказалось всего четыре внедорожника.

Специалисты агентства названы внедорожники в РФ со средней ценой до 1 млн рублей.

Основной для рейтинга стали данные по продажам новых авто за 10 месяцев этого года, а также учитывались только модели, оснащенный полным приводом.

В результате первое место в ТОПе оказалось за внедорожником LADA 4×4. Его объемы продаж составили 26 325 ед., а средняя цена одного экземпляра составила 565 тыс. рублей.

К слову LADA 4×4 скоро поступит в продажу в обновленной версии, производство которой уже стартовало. На втором месте списка оказался «Шевроле Нива».

Он за 10 месяцев этого года был продан в количестве 17 436 ед. Средневзвешенная стоимость этого внедорожника составила 757 тыс. рублей.

Следующими в рейтинге оказались УАЗ «Хантер» (783 тыс. руб.) и «Патриот» (937 тыс. руб.), реализованные в количестве 894 и 10 964 экземплярах соответственно.