Chery добавила автозапуск в комплектацию Chery Tiggo 4 Cosmo

Новая опция дополняет «зимний пакет» и стала доступна для топовой комплектации кроссовера Chery Tiggo 4 в России.

В пакете зимних опций автомобиля есть обогрев руля, поверхности лобового и заднего стекол, передних и зданий сидений, форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал.

Новой в этом пакете стала функция автозапуска. Она доступна для модели в комплектации Cosmo, стоимость которой составляет 1 199 900 рублей.

Для активации запуска двигателя владелец должен нажать иконку «Ключ» на ключе-браслете, затем удерживать «Двигатель» не менее трех секунд до запуска двигателя.

Чтобы завести двигатель удаленно, требуется удерживать кнопку «Заблокировать двери» в течение трех секунд.

Как отмечают в компании, эта технология позволит предварительно подготовить машину к поездке, создав комфортную температуру воздуха в салоне, прогрев салон зимой или охладив летом.

Напомним, что в Chery Tiggo 4 Cosmo предлагается турбированный 1,5-литровый двигатель с отдачей 147 л.с., который работает в паре с шестискоростной роботизированной КП.