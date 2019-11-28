Новое поколение Nissan Note получит трехрядную версию

Внедорожник Nissan Note скоро сменит поколение, в рамках которого ожидаются серьезные изменения во внешности, а самым главным станет появление трехрядной модификации.

Стоит отметить, что Nissan Note ранее продавали в России, но в 2014 году его продажи прекратили, а вот в Японии этот автомобиль до сих пор является востребованным, но его продажи сокращаются.

Актуальное поколение внедорожника вышло еще в 2012 году, а теперь производитель готовит к выпуску новую генерацию.

Как стало известно, презентация нового Nissan Note состоится в следующем году. В экстерьере появится новая оптика, бамперы, крупная решетка радиатора и хромированные элементы. В Сети уже появился первый неофициальный тизер модели, где показан кусочек задней части внедорожника.

Какие изменений произойдут в салоне неизвестно. При этом есть данные о появлении у Nissan Note версии Note E-Power.

Этот проект был представлен еще в 2017 году, но будет реализован только в 2020 году. В силовой установке этого внедорожника предложат электродвигатель мощностью 110 лошадиных сил.

1,2-литровый 3-цилиндровый ДВС мощностью 80 л.с. будет заряжать аккумулятор. Система привода в этой модификации будет на переднюю или обе оси.