Эксперты рассказали, как не убить турбомотор в мороз

Сильные морозы могут навредить турбированному двигателю, но чтобы избежать этого, эксперты дали несколько советов.

В первую очередь отмечается, что преимуществом турбомотора является их экономичность, высокая мощность, а также доступность.

Именно поэтому многие выбирают машины с таким типом силовой установки. Как говорят эксперты, в зимнее время к таким автомобилям нужен особый подход, в том числе и прогрев даже после небольшого простоя.

Эксперты рекомендуют после запуска двигателя ждать около пяти минут, а за это время масло должно прокачаться к узлам и агрегатам. Начинать движение нужно особым способом, а точнее в щадящем режиме. Речь идет о движении при оборотах не более 2,3-2,5 тысячи.

В особом режиме нужно ехать минут 15 после чего можно начинать движение в обычном режиме, когда температура охлаждающей жидкости будет 90 градусов, а из печки пойдет горячий воздух.

Как говорят эксперты, при движении на высоких оборотах активируется наддув, а в этом случае холодная турбина испытывает повышенные нагрузки, что связано с температурным дисбалансом.

Но и на этом советы не закончились, так как перед выключением зажигания на морозе советуют несколько минут дать поработать двигателю на холостых оборотах.

Это необходимо для того, чтобы масло успело охладить турбину. Если этого не делать, то на поверхности вала турбины есть вероятность образования микротрещин.