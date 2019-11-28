Ханнес Вольф — новый тренер “Генка” — свежие новости футбола

В этой статье мы собрали самые последние новости про футбол и футболистов. Читайте в этом выпуске новостей футбола Украины и мира: немецкий тренер Ханнес Вольф займет пост главного тренера “Генка”; левый защитник “Динамо” Сидклей полетит в Лиссабон для встречи с руководством “Бенфики”; полузащитник “Барселоны” Иван Ракитич не перейдет в АПЛ.

Мировой футбол: Ханнес Вольф станет новым тренером “Генка”

38-летний немецкий тренер Ханнес Вольф станет новым тренером бельгийского клуба “Генк”. Напомним, что с конца сезона 2018/19 Вольф не работает, перед этим его уволили с поста главного тренера “Гамбурга”. Ханнес не смог вывести команду в Бундеслигу.

Напомним, что Вольф также был главным тренером “Штутгарта” и “Боруссии Дортмунд”. Главным тренером “Генка” до 12-го ноября был бельгиец Феличе Маццо.

Ранее в новости футбола Украины и мира сообщили, что Украина сыграет против Нидерландов на ЕВРО-2020.

Новости футбола Украины: левый защитник “Динамо” Сидклей встретится с руководителями “Бенфики”

Левый защитник “Динамо” Киев Сидклей полетит в Лиссабон, где встретится с руководством “Бенфики”. 26-летний игрок в этом сезоне ни разу не вышел на поле, поэтому хочет сменить клуб в трансферное окно (январь 2020-го года).

Напомним, что “Бенфика” ищет левого защитника в свою команду, но это не обязательно должен быть Сидклей. В сфере интересов клуба — Алекс Гримальдо, который скоро уже подпишет контракт. Коуч Бруно Лаге присматривается к Нуну Тавареше, который сейчас играет на позиции правого защитника и показал себя с самой лучшей стороны.

Ранее новости футбола Украины писали, что полузащитник “Динамо” Виктор Цыганков попал в сферу интересов “Галатасарая”.

Трансфер Ракитича в один из клубов АПЛ сорвался

“Барселона” не хочет продавать своего полузащитника Ивана Ракитича в клуб АПЛ. Неизвестный клуб предложил 15 миллионов евро за 31-летнего хорвата, однако руководство каталонского клуба затребовало 35 миллионов евро и прекратило переговоры.

Напомним, что в сезоне 2019/20 Ракитич сыграл 10 матчей за “Барселону”, и выполнил только одну результативную передачу. Его контракт с “сине-гранатовыми” действителен до лета 2021-го года.