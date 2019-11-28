Исследование, проведенное «Финэкспертизой» показало, что в России число дорогих автомобилей, облагаемых налогом, растет, при этом налогов с них стало меньше.

В период с 2015 по 2017 г. в нашей стране наблюдался рост числа элитных авто, при этом в прошлом году было зафиксировано снижение на 26,5% до 2 162 ед. против 2 927 шт.

Эксперты выявили исчезновение с налогового учета четверти элитных авто и даже назвали возможные причины, по которым владельцам удалось избежать уплаты налога.

Так, например, в некоторых регионах владельцам элитных авто предоставляют льготы. Освобождение от уплаты налога может быть, в том числе и из-за того, что владелец является родителем в многодетной семье.

Также избежать налога на роскошь можно перерегистрировав авто на юрлицо. С другой стороны Минпромторг сократил число машин, облагаемых налогом.

Еще в 2017 году в списке было 165 моделей, а позднее их число сократилось до 153. Помимо этого, один и тот же автомобиль при перерегистрации может быть дважды учтен в базах в течение года.