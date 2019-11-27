Объявили цены на модели Lada Vesta 2020 модельного года

АВТОВАЗ на своем сайте изменил цены на семейство LADA Vesta 2020 модельного года, что заметили специалисты «Цена Авто» отметив, что отечественные модели подорожали от 2 до 52 тыс. рублей.

Изменение цен затронуло только версии с механической коробкой передач, тогда как комплектации с бесступенчатой коробкой остались без изменений.

Итак, подорожали все комплектации семейства Vesta, за исключением базовых версий седана Vesta и Vesta SW и Vesta SW Cross, причём цены на последние две модели остались без изменений, а седан подешевел на 20 тыс. рублей.

Теперь прайс-лист выглядит так:

LADA Vesta – от 606 900 до 874 900 рублей;

LADA Vesta SW – от 688 900 до 879 900 рублей;

LADA Vesta Cross – от 807 900 до 895 900 рублей;

LADA Vesta SW Cross – от 791 900 до 932 900 рублей;

LADA Vesta Sport – от 1 027 900 до 1 063 900 рублей.

Источник: «Цена Авто«