Volvo сертифицировал в РФ гибридный кроссовер Volvo XC60 T8

Гибридный кроссовер шведской марки может поступить в продажу в любой момент.

Volvo сертифицировал в России гибридный кроссовер Volvo XC60 T8, получив ОТТС.

В документе указали силовую установку на базе бензинового ДВС с отдачей 320 л.с., тогда как мощность электромотора составляет 87 л.с.

Суммарная отдача установки составляет 407 л.с., а показатель крутящего момента равен 640 Нм. В качестве трансмиссии предложат 8-скоростную автоматическую КП.

Разгон гибридного автомобиля до первой сотни осуществляется за 5,3 секунды.