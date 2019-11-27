Уже давно не секрет, что модельный ряд чешской марки в России пополнится новым кроссовером Skoda Karoq.
Цены кроссовера Skoda Karoq для России объявят 11 декабря
27.11.2019 20:21
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Ранее сообщалось, что автомобиль дебютирует в декабре и поступит в продажу в первом квартале будущего года.
При этом теперь компания на официальном сайте в России запустила таймер, где отчитывают время до премьеры новинки. 11 декабря состоится российская премьера кроссовера Karoq и в этот же день будут объявлены цены.
Спецификации российской версии автомобиля пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что кроссовер будет представлен с несколькими двигателями, а также с системой привода на переднюю или обе оси. Его серийную сборку организуют на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
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