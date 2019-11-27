Цены кроссовера Skoda Karoq для России объявят 11 декабря

Уже давно не секрет, что модельный ряд чешской марки в России пополнится новым кроссовером Skoda Karoq.



Ранее сообщалось, что автомобиль дебютирует в декабре и поступит в продажу в первом квартале будущего года.

При этом теперь компания на официальном сайте в России запустила таймер, где отчитывают время до премьеры новинки. 11 декабря состоится российская премьера кроссовера Karoq и в этот же день будут объявлены цены.

Спецификации российской версии автомобиля пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что кроссовер будет представлен с несколькими двигателями, а также с системой привода на переднюю или обе оси. Его серийную сборку организуют на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.