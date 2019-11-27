Серийный кроссовер Volkswagen ID.4 оказался скромнее концепта

Volkswagen продолжает тестировать свой электрический кроссовер Volkswagen ID.4. Эта модель создана по мотивам концептуального Volkswagen I.D. Crozz, но как оказалось серийный вариант электрического «паркетника» очень сильно отличается от концепта.

Volkswagen ID.4 был замечен в северных регионах Европы. Новинку вывели без камуфляжа, но с «передком», который очень сильно напоминает модель от «Опеля».

Это не первый подобный эксперимент компании Volkswagen для тестирования электрокаров. Ранее автопроизводитель хэтчбек ID.3 маскировал под Nissan Leaf.



Что касается тестового прототипа, то он мало чем похож на Volkswagen I.D. Crozz. Так, в нем изменены пропорции, форма крыши и ключевые элементы кузова.

В целом серийный кроссовер Volkswagen ID.4 будет намного проще и не таким привлекательным, как концепт.



Volkswagen ID.4 создан на модульной платформе MEB. По своим размерам «паркетник» окажется немного больше «Тигуана».

В продажу электрокар поступит в конце следующего года, а производить его будут на площадках в Китае и Германии.