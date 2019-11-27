Российское подразделение компании объявило о продлении условий программы трейд-ин для кроссовера Geely Atlas.
Geely предлагает большую скидку по трейд-ин для Geely Atlas
27.11.2019 20:12
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Geely предлагает приобрести кроссовер со скидкой в 170 тысяч рублей при условии использования программы трейд-ин.
Также компания напоминает о действии акции «Зимняя резина в подарок», которая распространяется на все автомобили бренда, представленные в России.
Приобретая новый автомобиль марки, клиенту предложат комплект зимних шин в подарок.
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