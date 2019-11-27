Geely предлагает большую скидку по трейд-ин для Geely Atlas

Российское подразделение компании объявило о продлении условий программы трейд-ин для кроссовера Geely Atlas.

Geely предлагает приобрести кроссовер со скидкой в 170 тысяч рублей при условии использования программы трейд-ин.

Также компания напоминает о действии акции «Зимняя резина в подарок», которая распространяется на все автомобили бренда, представленные в России.

Приобретая новый автомобиль марки, клиенту предложат комплект зимних шин в подарок.