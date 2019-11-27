АвтоВАЗ начнет делать комплектации LADA по желанию клиента

Автомобили LADA можно будет комплектовать по индивидуальной конфигурации. Этим займется отдельное подразделение, которое уже полностью сформировано и должно заработать в 2020 году.

Об этом сообщил портал «Лада.Онлайн». По их данным, российский автопроизводитель позволит создавать уникальные комплектаций из опций, которые необходимы клиенту.

Покупатель новой машины будет выбирать базовую комплектацию LADA и начинять ее опциями, которые доступны для более дорогих версий.

После этого дилер формирует заявку и отправляет ее на завод, где и будет собрана выбранная версия модели.

Стоит отметить, что официально о новой услуге автопроизводитель не заявлял, и пока никак не подтверждал информацию.