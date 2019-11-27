Новый кроссовер Kia KX3 появился в продаже в Китае

Автомобиль был представлен на автосалоне в Гуанчжоу около недели назад, и уже компания объявила о старте его продаж.

На китайском рынке модель, которая по сути является адаптированной для Китая Kia Seltos, представлена в четырех комплектациях.

Двигатель доступен только один и это 1,5-литровый агрегат, работающий в паре с вариатором или шестискоростной механикой.

Последние передают крутящий момент исключительно на переднюю ось. Оценили новинку в 108 800 юаней минимум, тогда как самая дорогая комплектация получила ценник 125 800 юаней.

В переводе на российский рубль стоимость варьируется от 989 000 до 1 144 000 рублей.