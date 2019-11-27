В то время как другие китайские компании активно развиваются и анонсируют новые модели авто, об автомобиля Lifan и их продажах последнее время нет информации.

Однако, журналисты выяснили, что причиной является то, что китайский автопроизводитель может объявить о своем банкротстве.

То есть китайская марка Lifan оказалась на грани исчезновения. Дело в том, что на территории Китая продажи компании в этом году оказались штучные, а заводы были закрыты.

Как стало известно, один из заводов был закрыт, а второй уже даже был продан. В прошлом месяце дилеры марки в Китае продали около десяти автомобилей, оказавшись на последнем месте по продажам.

При этом в России ситуация обстоит лучше, так как автомобилей Lifan в нашей стране было продано почти четыре тысячи экземпляров с начала года.