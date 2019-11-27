АвтоВАЗ объявил о скидках на автомобили в рамках «Чёрной пятницы»

К ежегодной самой большой распродаже подключился и «АвтоВАЗ». Об участии в «Черной пятнице» автопроизводитель объявил в официальной группе «ВКонтакте» LADA.

В период с 27 по 30 ноября в дилерских центрах компании будут действовать специальные приложения на покупку машины марки LADA.

Причем в каждом регионе будут действовать свои предложения и меняться они будут даже в зависимости от официального дилера.

За всеми подробностями потенциальному покупателю придется обращаться в дилерский центр.

При этом в «Лада.Онлайн» уже узнали, что скидка в рамках «Черной пятницы» может достигать 90 тыс. рублей.



