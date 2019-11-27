Информация об отзывной кампании появилась на сайте Росстандарта. В сообщении ведомства сообщили о необходимости отзыва 261 фургона Mercedes-Benz Sprinter.
Фургоны Mercedes-Benz Sprinter попали под отзыв в России
27.11.2019 19:23
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Отзывными стали транспортные средства, которые были проданы в России в период с февраля по июль 2019 года.
В фургонах есть вероятность некорректной работы задних фонарей, которые в дальнейшем при определенных условиях могут полностью выйти из строя.
В рамках отзыва будет проведена кодировка программного обеспечения блока управления модулем обработки сигналов и управления.
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