Bentley готовит очень дорогой коллекционный автомобиль

Bentley выпустит очень дорогой кабриолет, который будет создан по мотивам ранее представленного концепта.

Изданию Autocar удалось узнать, что британский автопроизводитель выпустит эксклюзивный кабриолет стоимостью около 2 млн долларов.

Модель будет выпущена ограничен тиражом — всего 12 ед. Известно, что над машиной будет работать заводское тюнинг-ателье Mulliner, которые ее выполнят в стиле концепт-кара Bentley EXP 100 GT.

Известно, что технически кабриолет будет повторять уже существующие модели Flying Spur и Continental GT.

Предположительно, мотор у кабриолета будет позаимствован у нового поколения Flying Spur, а эта модель сейчас оснащается 6,0-литровым W12 мощностью 635 л.с.

Эксклюзивный кабриолет появится в 2021 году.