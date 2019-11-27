Самый дорогой в мире тягач был продан на аукционе за 13,2 млн долларов

В Саудовской Аравии на торгах был продан кастомный тягач Thor 24, за который удалось выручить 13,2 млн долларов, что в пересчете составляет 845,22 млн рублей.

Thor 24 был создан на базе Peterbilt 359. Машину очень сильно изменили и установили огромное количество дополнительного оборудования.

В тягаче больше всего внимание привлекает силовой агрегат, так как он огромный и состоит из двух спаренных двенадцатицилиндровых дизельных агрегатов.

Общий объём установки составил 27,9 литра, а ее отдача составляет 3471 лошадиную силу.

В салоне Thor 24 разместили большое количество приборов, через которые можно следить за работой компрессоров, давлением, оборотами и другими показателями.

Также в кабине монстра разместили 1500-ваттную акустическую систему и 40-дюймовый телевизор, но он уже находится в зоне отдыха водителя.