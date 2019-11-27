Авто от GAC Motor в России появится в декабре

На проходившем в апреле 2019 года в Петербурге автосалоне были представлены новые модели компании GAC Motor (Китай): полноразмерный минивен GAC GМ8, большой внедорожник GAC GS8, пятиместный кроссовер GAC GS5, а также обновленный кроссовер GAC GS4. За время, прошедшее с выставки, компанией было заключены соглашения с девятью российскими дилерами с перспективой открытия шоурумов в 20 регионах России. Поставки автомобилей будут идти напрямую из Китая. Руководство компании планирует за 5 лет выйти на уровень продаж 50000 автомобилей в год. Больше информации о планах автопроизводителя GAC Motor можно узнать, перейдя на сайт https://mygac.ru/.

Старт продаж авто от GAC Motor запланирован на 9 декабря. Местом проведения официальной церемонии презентации бренда GAC Motor, в ходе которой будет продемонстрирована флагманская модель GS8, выбран Музей Москвы.

О внедорожнике GAC GS8

В настоящее время паркетник GAC GS8 прошел процедуру сертификации. Результат процедуры зафиксирован в базе Росстандарта. Успешно пройдены все испытания. Компания получила возможность продавать автомобиль на территории Таможенного союза по сентябрь 2022 года.

Покупателям будут представлены полноприводная и переднеприводная модификации. Габариты GAC GS8 – 4836x1910x1770 мм при колесной базе 2800 мм. Бензиновый 4-цилиндровый турбомотор производства GAC Motor имеет мощность 190 л.с. при объеме 2 литра. Двигатель продемонстрировал отличные показатели на 92 бензине. АКП – 6-диапазонная производства бренда Aisin.

Подвески:

передняя независимая типа «Макферсон»,

задняя многорычажная.

Шины допускаются двух типоразмеров: 245/55 R19, 235/60 R18. Опцион: климатическая система, устройство экстренного вызова оперативных служб, 2 подушки безопасности для водителя, 1 подушка безопасности для пассажира. По желанию покупателя возможна доукомплектация боковой подушкой для пассажира и коленными подушками безопасности.

О кроссовере GAC GS4

Производитель не просто обновил кроссовер GAC GS4, но и построил его на новой модульной платформе, обеспечивающей возможность инженерам компании варьировать параметры клиренса, колесной базы и колеи. Первое поколение GAC GS4 было выпущено в 2015 году, а в 2019 GAC Motor предлагает новый вариант с увеличенными размерами колесной базы на 40 мм (до 2680 мм), длины авто на 20 мм (до 4545 мм), высоты авто на 15 мм (до 1700 мм). Изменился дизайн машины благодаря появлению более объемной радиаторной решетки, двухмодульных светодиодных фар, новых бамперов, боковых зеркал и колесных дисков.