Запчасти для автомобилей Ауди

Образовавшись ровно 110 лет назад и входя нынче в немецкий концерн Volkswagen Group, концерн Audi AG ежегодно производит около 2 млн автомобилей. Но не столько объёмом производства славен «властелин колец», сколько качеством своей продукции. Неоднократно занимая первое место в немецких рейтингах подержанных автомобилей, «Ауди» тем самым, что называется, явочным порядком доказывает безупречное качество своих авто. При этом оно проявляется не только в заводской образцовой сборке, но и в отлично продуманной и хорошо организованной системе производства запасных частей. Как же российским владельцам автомобилей этой марки получить доступ к качественным запчастям, не боясь подделок и не переплачивая лишних денег?

Дилеры

Тут все понятно. Официальный дилер, с одной стороны, гарантирует качество оригинальной продукции, но с другой нередко держит высокую розничную цену.

Печальный факт: контрафакт

Свою нишу на рынке автозапчастей занимают и поставщики продукции, невесть где произведённой. Продаваемые ими запасные части, как правило, облагораживаются солидным словом «аналоги», но при этом не имеют ни серийных номеров, ни фирменной упаковки, ни какой-либо гарантии, что эта продукция будет работоспособной в течение мало-мальски продолжительного периода. При этом цены в этих магазинах хотя и ниже, чем у официальных дилеров, но всё же демократичностью не отличаются.

Интернет-магазины: не запутаться бы во Всемирной паутине

Набравшие в последний период популярность интернет-магазины отличаются умеренными ценами, богатым ассортиментом, удобством в обслуживании. Однако при этом опосредованные взаимоотношения покупателей и продавцов онлайн зачастую чреваты недобросовестностью пребывающих в Сети торговцев. Достаточно часто они свои низкие цены на товар компенсируют для себя продажей контрафактной продукции. Поэтому покупателям, прежде чем купить товар, следует внимательней приглядываться к интернетовским торговым точкам. Отсутствие у них своих офисов, складских помещений, салонов должно тотчас же насторожить покупателей.

Продажа запчастей для «Ауди» онлайн: REM.ru уходит в отрыв

Если интернет-магазин по продаже автомобильных запчастей и аксессуаров, как REM.ru, имеет в своём ассортименте 15 млн наименований, располагает 20 собственными складскими помещениями и 36 складами производителей, обладает 15 пунктами выдачи товаров в Москве и Санкт-Петербурге, то это свидетельствует о его солидности.

Но для покупателей ещё более важна и такая сторона интернет-магазина — чрезвычайно привлекательная ценовая политика. Вот несколько характерных примеров, показывающих, сколько могут стоить запчасти Ауди.

Этот воздушный фильтр для Audi Q7 при рекомендуемой розничной цене в 4422 руб. в интернет-магазине REM.ru стоит чуть ли не вдвое дешевле — 2430,1 руб. Обладателям золотой карты деталь обойдётся ещё дешевле — в 2344,08 руб.

Масляный фильтр для Audi A3: РРЦ — 741,4 руб.; REM.ru — 447,43 руб.; золотая карта — 393.01 руб.

Передние тормозные колодки для Audi A5: РРЦ — 10164 руб.; REM.ru — 5688,42 руб.; золотая карта — 5487, 06 руб.

Разница очевидна. Особенно она заметна у обладателей золотой карты, владельцем которой может стать любой покупатель REM.ru, заплатившей за неё раз в год 5 тыс. руб., но зато затем быстро окупающий её на скидках на запчасти Audi. И что ещё очень немаловажно, магазин гарантирует отсутствие подделок и контрафактной продукции, распространяя на товар гарантию производителя.