Один из самых дорогих Nissan в истории выставили на продажу

Аукционный дом BH Auction на торги выставил редкий Nissan Fairlady Z432R 1970 года. За эту модель организаторы намерены выручить рекордную сумму.

Ориентировочно машина может быть продана за 73−83 млн иен, что в пересчете 42,8−48,7 млн рублей.

Если прогнозы аукционного дома оправдаются, то Fairlady Z432R 1970 года станет самой дорогой машиной японской марки в истории.

Nissan Fairlady Z432R 1970 года является доработанной версией купе 240Z. В движение спорткар приводится двухлитровым мотором со 160-сильной отдачей.



Купе в отличие от донора облегчено на 100 кг, а это удалось сделать за счет более тонких панелей и стекол, капота из стекловолокна и отказа от климатической установки и аудиосистемы.

При этом для участия в гонках разработчикам пришлось стандартный бак на 60 литров заменить 100-литровым.