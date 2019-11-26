Обновленный Renault Espace первым получил матричные фары

Renault представила обновленный минивэн Espace, который получил современные опции, в том числе матричные фары.

Espace стал первой моделью французской компании с таким типом оптики, но помимо этого в салоне минивэна появился вертикальный сенсорный дисплей мультимедийной системы и цифровая панель приборов.

Представленный флагманский минивэн Espace позиционируется как машина 2020 модельного года. Ее от дорестайлинговой версии можно узнать по головной оптике, задним светодиодным фонарям и иным бамперам.

Для Espace расширили выбор колесных дисков, а среди опций появилась панорамная крыша и кожаный салон.

Также компания для покупателей Espace предложит кресла с электрорегулировкой в десяти направлениях, массажем и вентиляцией.

Под капотом Renault Espace изменений не произошло. Минивэн будет предлагаться со 160 и 200-сильными турбодизелями и 1,8-литровым бензиновым мотором мощностью 225 л.с. при 300 Нм крутящего момента. Такой агрегат устанавливают на спорткаре Alpine A110.