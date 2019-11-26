Объявлены 7 претендентов на звание «Европейский автомобиль года»

Победителей назовут в 2020 году на Женевском автосалоне. Организаторы конкурса «Европейский автомобиль года» назвали семь моделей автомобилей, среди которых будет выбран «Европейский автомобиль года».

В списке есть модели, которые уже продаются на российском рынке. 60 членов жюри из 23 стран мира вело отбор из 30 моделей.

В итоге претендентами на победу стали: BMW 1-Series, Peugeot 208, Renault Clio, Toyota Corolla, Ford Puma, Porsche Taycan и Tesla Model 3.

Финалисты премии станут известны через месяц, а вот победителя назовут только в марке следующего года, в рамках автосалоне в Женеве.

Напомним, недавно были объявлены претенденты на звание автомобиля года в США.