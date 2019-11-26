Назвали самые надежные кроссоверы на рынке Германии

Эксперты признали самыми надежными кроссоверами модели немецких и японских марок, а среди машин возрастом до трех лет лучшими назвали Mazda CX-3 и CX-5.

Специалисты немецкой ассоциации технического надзора (TÜV) провели исследование и выяснили, что японские модели CX-3 и CX-5 практически никогда не вызывают нареканий, а единственной проблемой у этих моделей назвали амортизаторы.

В возрасте до пяти лет лучшим кроссовером признан Audi Q5. В этой модели автовладельцы обращаются с жалобами на утечку масла и проблемы с оптикой. В остальном Q5 является надежной машиной.

На втором месте в рейтинге до пяти лет оказался Opel Mokka. В этом компактном паркетчике при осмотре специалисты TÜV не отмечают серьезных замечаний.

Также в списке надежных кроссоверов оказались Mitsubishi ASX, Honda CR-V, VW Tiguan, BMW X1 и BMW X3.