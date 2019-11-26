Появились новые подробности о грядущем седане Hyundai Aura

Hyundai Aura разработан исключительно для индийского рынка. Анонс этой модели состоялся две недели назад, но тогда корейская компания показала публике только тизер посвящённый модели.

Теперь стали известны некоторые технические подробности седана. Ранее «Твоё Авто» сообщало, что корейская бюджетная новинка будет не более четырех метров и для нее предложат 1,2-литровый бензиновый мотор.

Теперь стало известно, что Aura будет доступен с 1,2-литровым трехцилиндровым турбодизелем и литровым T-GDI, причем последний окажется самым мощным в линейке.

В Hyundai Venue он выдает 120 л.с., но для компактного седана отдачу ДВС уменьшат до 100 л.с.

Публичная презентация Hyundai Aura в Индии состоится 19 декабря. Производить Aura будут в Индии, а если он окажется востребованным, то его продажи могут начать за пределами этой страны.