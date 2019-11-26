Hyundai Aura разработан исключительно для индийского рынка. Анонс этой модели состоялся две недели назад, но тогда корейская компания показала публике только тизер посвящённый модели.
Появились новые подробности о грядущем седане Hyundai Aura
26.11.2019 22:37
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Теперь стали известны некоторые технические подробности седана. Ранее «Твоё Авто» сообщало, что корейская бюджетная новинка будет не более четырех метров и для нее предложат 1,2-литровый бензиновый мотор.
Теперь стало известно, что Aura будет доступен с 1,2-литровым трехцилиндровым турбодизелем и литровым T-GDI, причем последний окажется самым мощным в линейке.
В Hyundai Venue он выдает 120 л.с., но для компактного седана отдачу ДВС уменьшат до 100 л.с.
Публичная презентация Hyundai Aura в Индии состоится 19 декабря. Производить Aura будут в Индии, а если он окажется востребованным, то его продажи могут начать за пределами этой страны.
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