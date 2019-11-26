Британский производитель роскошных автомобилей начал тестировать обновлённую версию кроссовера Bentayga.
Bentley вывел на тесты рестайлинговый кроссовер Bentley Bentayga
26.11.2019 22:41
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Больших изменений во внешности Bentley Bentayga не ожидается. В экстерьере автомобиля появится обновленная радиаторная решетка и оптика, которую выполнят в стиле нового Flying Spur.
Сзади кроссовер получит новые фонари и изменённый бампер. Салон кроссовера тоже обновится, но какие изменения там произойдут пока неизвестно.
По данным зарубежного портала Motor1, в интерьере появится новая цифровая панель приборов, а список оборудования полнится новыми опциями и современными системами безопасности.
Недавно Bentley Bentayga получил две новые версии салона, одна из которых четырёхместная, а вторая с дополнительным третьим рядом сидений.
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