Bentley вывел на тесты рестайлинговый кроссовер Bentley Bentayga

Больших изменений во внешности Bentley Bentayga не ожидается. В экстерьере автомобиля появится обновленная радиаторная решетка и оптика, которую выполнят в стиле нового Flying Spur.

Сзади кроссовер получит новые фонари и изменённый бампер. Салон кроссовера тоже обновится, но какие изменения там произойдут пока неизвестно.

По данным зарубежного портала Motor1, в интерьере появится новая цифровая панель приборов, а список оборудования полнится новыми опциями и современными системами безопасности.

Недавно Bentley Bentayga получил две новые версии салона, одна из которых четырёхместная, а вторая с дополнительным третьим рядом сидений.