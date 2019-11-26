Новый китайский купе-кроссовер Lynk&Co сделали на платформе Volvo

Lynk&Co позиционируется как молодежная марка, и все ее модели выполнены в эксклюзивном дизайне с технологиями, которые применяются в машинах марки Volvo и Geely.

Очередной новинкой компании станет купе-кроссовер, который будет предлагаться под названием Lynk&Co 05.

Уже известно, что в основе очередного представителя сегмента SUV будет лежать тележка CMA, которая стала основой для популярного кроссовера Volvo XC40.

Будущую новинку уже заметили без камуфляжа. Снимки «паркетника» были опубликованы в Сети.

Предположительно, кроссовер будет полноприводным, а моторы в модели будут турбированные.

Ранее китайские СМИ писали про 180 и 254-сильные ДВС, возможно со временем появится и гибридная версия кроссовера.