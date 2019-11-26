Молодой автомобильный бренд Lynk&Co создан компанией Geely при содействии Volvo.
Новый китайский купе-кроссовер Lynk&Co сделали на платформе Volvo
26.11.2019 22:19
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Lynk&Co позиционируется как молодежная марка, и все ее модели выполнены в эксклюзивном дизайне с технологиями, которые применяются в машинах марки Volvo и Geely.
Очередной новинкой компании станет купе-кроссовер, который будет предлагаться под названием Lynk&Co 05.
Уже известно, что в основе очередного представителя сегмента SUV будет лежать тележка CMA, которая стала основой для популярного кроссовера Volvo XC40.
Будущую новинку уже заметили без камуфляжа. Снимки «паркетника» были опубликованы в Сети.
Предположительно, кроссовер будет полноприводным, а моторы в модели будут турбированные.
Ранее китайские СМИ писали про 180 и 254-сильные ДВС, возможно со временем появится и гибридная версия кроссовера.
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