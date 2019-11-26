Новый Renault Sandero обзаведется гибридной версией

Новая генерация автомобиля будет представлена в следующем году, а пока журналисты раскрывают новые подробности.

В частности, были раскрыты данные о хэтчбеке Dacia Sandero, предлагаемом в России под брендом Renault.

Третье поколение автомобиля создадут на новой платформе, а его моторная гамма будет такой же, как у Renault Clio.

Основой для нового Dacia Sandero станет платформа CMF-B, предполагающая использование 1,0-литровых трехцилиндровых агрегатом с отдачей от 75 до 100 л.с.

Что касается 1,3-литрового агрегата, то в новом поколении автомобиль его не получит. Также сократят дизельную линейку, в которой предложат только 85-сильный двигатель.

При этом новый Sandero обзаведется гибридной версией на базе 1,6-литрового ДВС. Мощность установки составит 140 л.с.

По предварительным данным хэтчбек для рынка Европы будет представлен осенью 2020 года на автосалоне в Париже.